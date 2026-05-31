In Francia si torna a parlare di Luis Henrique, esterno dell’Inter reduce da una stagione impreziosita dalla vittoria di Scudetto e Coppa Italia. Il brasiliano, arrivato in nerazzurro dopo l’esperienza francese, potrebbe però lasciare Milano già in estate dopo un solo anno, secondo alcune indiscrezioni di mercato circolate in Italia.

Nel frattempo, il giocatore sta curando anche gli aspetti extra-campo legati alla propria immagine. Come riportato dal sito francese Sportune, Luis Henrique avrebbe affidato la gestione dei diritti d’immagine e delle attività di marketing a Press FC, agenzia brasiliana specializzata nel settore.

Si tratta di una scelta separata rispetto alla sua agenzia sportiva principale: Roc Nation, che continuerà invece a occuparsi della gestione della sua carriera calcistica come già avviene dal 2024.