Con i playoff scudetto del campionato Primavera ancora in corso, la Lega Calcio Serie A ieri ha ufficializzato le date del calendario del prossimo torneo Under 20, della Coppa Italia e della Supercoppa italiana di categoria. Eccole nel dettaglio: 

CAMPIONATO:
Inizio: sabato 22 agosto 2026

Turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre 2026; mercoledì 6 gennaio 2027; mercoledì 3 marzo 2027

Soste: sabato 26 settembre 2026 (gare squadre nazionali); sabato 3 ottobre 2026 (gare squadre nazionali); sabato 14 novembre 2026 (gare squadre nazionali); sabato 26 dicembre 2026 (sosta natalizia); sabato 27 marzo 2027 (gare squadre nazionali). 

Fine Regular Season: sabato 22 maggio 2027

Fase finale: dal 27 maggio al 3 giugno 2027

COPPA ITALIA PRIMAVERA: 

1° turno preliminare sabato 22 agosto 2026

2° turno preliminare sabato 5 settembre 2026

Trentaduesimi mercoledì 28 ottobre 2026

Sedicesimi mercoledì 2 dicembre 2026

Ottavi di Finale mercoledì 20 gennaio 2027

Quarti di Finale mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali mercoledì 7 aprile 2027

Finale mercoledì 28 aprile 2027

SUPERCOPPA PRIMAVERA:
mercoledì 9 o 16 settembre 2026

Sezione: Giovanili / Data: Mar 26 maggio 2026 alle 13:52
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.