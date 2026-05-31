In casa Inter si continua a ragionare su quello che sarà il parco portieri della prossima stagione. Fabrizio Romano conferma come Josep Martinez sarà il titolare della prossima stagione, ma si continua la ricerca del suo vice. Ci sono stati nuovi contatti con l’entourage di Ivan Provedel, è stato offerto Kepa che però per il momento non scalda. Bisogna fare invece grande attenzione a Provedel che piace moto, è stato seguito da tempo e al momento è uno dei nomi in pole position per il ruolo di secondo portiere”.

Frattesi lascerà Milano, ormai lo si sa da tempo

Si parla poi anche di Davide Frattesi. Per sapere dove andrà servirà ancora un po’ di tempo, ma a meno di clamorose sorprese il giocatore lascerà Milano. L’Inter è riconoscente per quello che ha fatto, ma ha deciso di lasciarlo andare. Si cercherà la sistemazione migliore, l’addio è una certezza, da capire se andrà alla Roma o all’estero. C’era il Nottingham Forest, Curtis Jones potrebbe essere una delle alternative.