Prepariamoci insieme a Inter-Fiorentina, match valido per la 8a giornata di Serie A. Le ultimissime da Appiano e di formazione con Chivu che perde anche Luis Henrique per infortuni. Il punto dall'infermeria con le ultime.

Per PARTECIPARE al SALOTTO di FcInterNews ABBONATI al canale Youtube --> COME FARE

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.