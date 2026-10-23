In vista della gara di domani contro l'Inter Under 23, prende la parola in casa Sorrento il difensore Francesco Fusco, che, come riporta la pagina Instagram del club rossonero, ha presentato così la sfida coi nerazzurri: "Affrontiamo una squadra che è sempre andata in rete nelle nove partite che ha giocato in campionato e che logicamente ha tanti giovani di valore. Siamo concentrati e daremo il massimo. Sappiamo quanto tutti siano importanti in questo gruppo e vogliamo dimostrarlo ora che abbiamo tante partite ravvicinate".