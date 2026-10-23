La cerimonia della 70esima edizione del Pallone d'Oro sarà trasmessa gratuitamente su DAZN per gli spettatori italiani.  Per guardare l'evento, basterà accedere al proprio account oppure registrarsi senza costi con il proprio indirizzo e-mail, quindi raggiungere la pagina dedicata. Non occorre, dunque, avere un abbonamento a pagamento attivo. La diretta potrà essere seguita dal sito DAZN o attraverso l'app sui dispositivi compatibili.

La serata, che accompagnerà gli spettatori fino alla proclamazione dei vincitori, premiando i protagonisti della stagione 2025/26, che comprende anche il Mondiale 2026, sarà condotta da Thierry Henry e Kate Scott, entrambi apprezzati protagonisti negli studi della Champions League su CBS Sports.

L'appuntamento è fissato per lunedì 26 ottobre 2026, al London Palladium Theatre di Londra. con inizio alle 21 italiane. Il programma diffuso dagli organizzatori prevede il red carpet dalle 19 alle 20:40. Nel pomeriggio, come da tradizione, verranno progressivamente svelate le posizioni dalla trentesima alla undicesima delle classifiche del Pallone d'Oro maschile e femminile. 

Sezione: News / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 12:45 / Fonte: dazn.com
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.