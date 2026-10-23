Attraverso uno stringato comunicato, l'Inter annunciadi aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Matias Mancuso. Il centrocampista offensivo dell'Inter Under 23, all'Inter da quattro anni, in questa stagione ha collezionato otto presenze con un gol nella squadra di Stefano Vecchi. Nel corso della sua esperienza generale all'Inter, il classe 2007 di origini uruguayane ha giocato con questa maglia per 93 volte, con 21 gol e sette assist a referto. Numeri che promettono di essere rimpolpati nei mesi a venire. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 18:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.