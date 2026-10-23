Dopo la vittoria in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter torna subito in campo a San Siro. Domenica 25 ottobre, alle 12.30, i nerazzurri affronteranno la Fiorentina nel primo lunch match della stagione.

Per la partita sono ancora disponibili gli ultimi biglietti, acquistabili attraverso la rivendita dedicata agli abbonati FULL sul sito ufficiale del club. Nel giorno della gara, inoltre, le biglietterie nei pressi dello stadio apriranno alle 9.30.

Ad accompagnare i tifosi verso il fischio d’inizio sarà l’Inter Live Show, presentato da Daniele Battaglia e Mirko Mengozzi. Dall’apertura dei cancelli, il programma prevede musica, dj set, giochi e attività di intrattenimento. Confermato anche il coinvolgimento del pubblico attraverso il maxischermo: grazie a un QR code, i tifosi potranno inviare fotografie, scegliere le canzoni da dedicare alla squadra e partecipare a quiz speciali.

Non mancherà, infine, il concorso gratuito riservato ai sostenitori nerazzurri, che metterà in palio le maglie gara dell’Inter. Sarà possibile partecipare fino a un’ora prima del calcio d’inizio, mentre la premiazione dei vincitori si svolgerà direttamente sul palco a bordocampo.