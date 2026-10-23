Come si suol dire, un leone in gabbia. Anzi, un Toro in gabbia. Lo stop forzato al quale è costretto dall'infortunio muscolare che lo ha colpito dopo la partita contro il Parma non va giù a Lautaro Martinez, che purtroppo dovrà attendere la fine della sosta di novembre per poter pensare di scendere nuovamente in campo per aiutare i compagni. Troppo, per uno che ha fame di campo come il capitano nerazzurro; che dal proprio profilo Instagram manda un messaggio accorato a tutto l'ambiente Inter con una foto e tre semplici parole: "Mi mancate tantissimo". Una sola frase che però dice tutto dell'impazienza con la quale Lautaro sta vivendo questi giorni per lui 'maledetti'...