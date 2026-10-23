L'Inter si avvicina al prolungamento del contratto fino al 2031 di Carlos Augusto. Un'operazione che può avere effetti ben definiti sul bilancio nerazzurro, come riportato da Calcio e Finanza: nella proiezione che parte da un potenziale avvio del nuovo contratto dal 1° gennaio 2027, si parte dal valore residuo del cartellino di Carlos Augusto era pari a 7,23 milioni di euro al 30 giugno 2026, con una quota di ammortamento annua di circa 3,61 milioni, considerando la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2028. A questa cifra va aggiunto lo stipendio, attualmente pari a 2,2 milioni di euro netti a stagione, che corrispondono a circa 2,88 milioni lordi grazie ai benefici fiscali previsti dal Decreto Crescita, dei quali il calciatore continua a usufruire. Complessivamente, dunque, il costo annuo di Carlos Augusto per l’Inter è attualmente pari a 6,49 milioni di euro.
In caso di rinnovo fino al 2031, il nuovo stipendio di Carlos Augusto salirebbe a 3,5 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a circa 4,59 milioni lordi, mantenendo invariato il trattamento fiscale agevolato. Considerando un’entrata in vigore del nuovo contratto dal 1° gennaio 2027, per la prima metà della stagione 2026/27 l’Inter continuerebbe a contabilizzare il vecchio stipendio e la precedente quota di ammortamento. Per i sei mesi successivi, invece, entrerebbero in vigore i nuovi valori: nei primi sei mesi verrebbero contabilizzati circa 1,81 milioni di ammortamento. Il valore residuo del cartellino al 1° gennaio 2027 scenderebbe così a circa 5,42 milioni di euro, da ripartire sui quattro anni e mezzo rimanenti fino alla nuova scadenza del 30 giugno 2031. La quota di ammortamento relativa al secondo semestre si ridurrebbe pertanto a circa 602mila euro, portando l’ammortamento complessivo del 2026/27 a 2,41 milioni di euro. Anche lo stipendio verrebbe calcolato sulla base dei due differenti accordi: 1,44 milioni lordi per i primi sei mesi e circa 2,29 milioni per i successivi, per un totale di 3,73 milioni e un costo complessivo a bilancio di 6,14 milioni di euro, con un risparmio di circa 350mila euro.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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