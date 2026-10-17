Si conclude in maniera amara per l'Inter Primavera la sfida in trasferta contro i pari età della Lazio, abili a rovinare i piani di vittoria dei ragazzi di Bigica andando a rimontare le due reti nerazzurre messe a segno da Rocca e La Torre. Seconda rimonta consecutiva subita dai milanesi, nuovamente recuperati dopo essere stati in vantaggio di due reti. Di seguito sono riportati i promossi e i bocciati della sfida del Centro Sportivo Gianni.

UP

LA TORRE - Prestazione ordinata e di sostanza da parte del capitano interista, sempre al centro dell'azione e mai particolarmente in affanno quando chiamato a fare interdizione o a dover impostare. A impreziosire la sua prestazione è il bolide da fuori area che permette ai nerazzurri di portarsi provvisoriamente sul doppio vantaggio poi sfumato.

FARRONATO - La prestazione del portiere nerazzurro è perfettamente in linea con la sua mole. Il giovane estremo difensore giganteggia sui palloni aerei e non trema quando opposto a Pernaselci, ipnotizzato dalla stazza del gigante interista. Incolpevole sulle reti degli Aquilotti, conduce con sapienza il resto della partita senza particolari problemi.

DOWN

EL MAHBOUBI - Passo indietro rispetto alle ultime uscite per il giocatore marocchino, limitato nei movimenti da una difesa laziale coriacea e tendenzialmente ordinata. Pochi palloni giocati, pochi suggerimenti in avanti e poca presenza negli ultimi metri.