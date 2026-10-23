Quali sono le prospettive delle quattro squadre italiane nella League Phase di Champions dopo due turni contraddittori a livello di risultati? Risponde a questa domanda Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, invitando a non trarre conclusioni affrettate dopo le quattro vittorie ottenute da Inter, Napoli, Roma e Como nella terza giornata dopo il disastro della settimana precedente: "Il Como potrebbe farcela a entrare direttamente nelle prime 8. Se portiamo squadre ai playoff, rispecchiamo il livello del nostro calcio. Se ne portiamo 3 va bene, se ne portiamo 4 è un trionfo. E' lì che si vede la differenza, non turno dopo turno. Chi commenta deve avere uno sguardo un po' più lungo, non deve farsi prendere dall'emotività".
Sezione: Focus / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 12:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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