Quali sono le prospettive delle quattro squadre italiane nella League Phase di Champions dopo due turni contraddittori a livello di risultati? Risponde a questa domanda Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, invitando a non trarre conclusioni affrettate dopo le quattro vittorie ottenute da Inter, Napoli, Roma e Como nella terza giornata dopo il disastro della settimana precedente: "Il Como potrebbe farcela a entrare direttamente nelle prime 8. Se portiamo squadre ai playoff, rispecchiamo il livello del nostro calcio. Se ne portiamo 3 va bene, se ne portiamo 4 è un trionfo. E' lì che si vede la differenza, non turno dopo turno. Chi commenta deve avere uno sguardo un po' più lungo, non deve farsi prendere dall'emotività".