Un altro stop in casa Inter. Questa volta a finire ai box è Luis Henrique, che ha accusato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Un problema fisico evidenziato questa mattina dagli esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a cui è stato sottoposto il laterale brasiliano. 

L'infermeria nerazzurra, oltre all'ex Marsiglia, al momento 'ospita' anche Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, Curtis Jones e John Stones. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 13:22
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.