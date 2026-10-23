Un altro stop in casa Inter. Questa volta a finire ai box è Luis Henrique, che ha accusato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Un problema fisico evidenziato questa mattina dagli esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a cui è stato sottoposto il laterale brasiliano.

L'infermeria nerazzurra, oltre all'ex Marsiglia, al momento 'ospita' anche Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, Curtis Jones e John Stones.