Intervistato da Radio FirenzeViola, l'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato del momento dell'Inter in vista della partita contro i viola di domenica: "L’Inter l’altra sera l’ho vista in difficoltà, ma domenica sarà tutta un’altra partita rispetto a quella con lo Shakhtar. Quest’ultima era importante per la classifica e quindi non erano in grande condizione. Secondo me domenica sarà un’altra Inter: spero di no, ma ho paura di sì”.