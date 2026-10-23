Intervistato da Radio FirenzeViola, l'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato del momento dell'Inter in vista della partita contro i viola di domenica: "L’Inter l’altra sera l’ho vista in difficoltà, ma domenica sarà tutta un’altra partita rispetto a quella con lo Shakhtar. Quest’ultima era importante per la classifica e quindi non erano in grande condizione. Secondo me domenica sarà un’altra Inter: spero di no, ma ho paura di sì”.

Sezione: News / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 21:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.