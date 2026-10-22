Il Milan si complica la vita in Europa League e crolla sul campo del Bournemouth, sconfitto 3-0 al termine di una serata da dimenticare. I rossoneri si scavano la fossa da soli, tra errori difensivi, un'espulsione pesante e una prestazione complessivamente deludente.La partita si mette male dopo appena otto minuti. La difesa milanista concede spazio a Evanilson e, poco dopo, De Winter intercetta con la mano un colpo di testa avversario. L'arbitro assegna il rigore, trasformato da Kluivert, che spiazza Maignan e porta avanti le Cherries.

La follia di Maignan

Prima della mezz'ora arriva l'episodio che indirizza definitivamente la gara. Su uno schema da calcio d'angolo, Adams blocca Maignan, che reagisce colpendolo al volto con i guantoni. Il direttore di gara estrae il cartellino rosso e concede un altro rigore. Torriani entra a freddo, ma Tavernier lo spiazza e firma il 2-0.

Adli chiude i conti

Sotto la pioggia del Vitality Stadium, il Milan non riesce a reagire. Cisse è isolato, Hutchinson lascia il posto a Torriani e Loftus-Cheek non incide. Nemmeno i cambi cambiano l'inerzia di una partita dominata sul piano fisico dagli inglesi. All'84' arriva anche il tris di Adli, su punizione, che certifica una disfatta pesante per i rossoneri.