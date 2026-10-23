Lo dice in premessa, Beppe Bergomi: "Sull'Inter vado un po' controcorrente". Dopo una vittoria arrivata con lo Shakhtar Donetsk in mezzo alle critiche per una prestazione non brillantissima fino all'espulsione di Alessandro Bastoni, lo "Zio" porta negli studi di Sky Sport la sua valutazione riguardo alla partita vinta in Champions League.

"Ha fatto la miglior partita difensiva di quest'anno - dice Bergomi -. Lo Shakhtar è organizzato, palleggia molto bene. Ha dei giocatori ucraini fisici, terzini velocissimi e altri di palleggio. L'Inter li ha rispettati molto. Senza l'espulsione per me l'Inter non avrebbe vinto, ma il rosso ha dato carica emotiva e attenzione ancora maggiore, che poi è sfociata nella bellissima azione del gol. Ha riconosciuto la forza dell'avversario e si è difesa con ordine".

Quindi una riflessione sull'uomo del momento in casa Inter. "Se tu vai a coppie, Carlos Augusto è con Bastoni. All'occorrenza gioca anche a tutta fascia, ma a tutta fascia devi avere qualità importante, lui invece ha tanta corsa, è molto veloce, sa difendere bene perché è alto e sa colpire bene di testa ed è forse il più veloce dell'Inter, anceh se ora è arrivato Spence. Quella transizione l'Inter la può fare solo con lui o con Thuram, che ha fatto un secondo tempo importante. Ma Carlos Augusto gli vogliono tutti bene, sta bene fisicamente, è veloce, è un'alternativa per tutti i ruoli".