Due giorni al calcio d'inizio di Inter-Fiorentina, match in programma domenica all'ora di pranzo al Meazza. I nerazzurri, reduci dalle fatiche di Champions, dovranno risettarsi immediatamente sul clima campionato.

Chivu dovrà fare a meno ancora di quattro giocatori indisponibili, ma ben presto il tecnico romeno potrebbe riavere a dispsozione almeno due dei quattro infortunati...

IL VIDEO
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture