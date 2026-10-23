Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della squadra giallorossa e dei sogni Scudetto degli uomini di Gasperini.

"A inizio stagione ho detto che la squadra nerazzurra partiva con dieci punti di vantaggio su tutte le altre. La Roma per vincere il titolo deve sperare in un'Inter distratta", le sue parole.

Pruzzo parla poi di Malen. "E' un attaccante incredibile. Mi hanno chiesto mille volte a chi potrei paragonarlo. Ma anche guardando al passato non vedo un centravanti con le sue caratteristiche. Direi che ha qualcosa di tanti campioni - commenta -. Ha la potenza di Pulici, la capacita di Spillo Altobelli di muoversi su tutto il fronte offensivo lavorando per i compagni e qualche traccia di Ronaldo il Fenomeno".