Walter Sabatini appare decisamente gasato dal rendimento della Roma di Gian Piero Gasperini e la sprona a lottare fino in fondo per lo Scudetto. Questo il pensiero dell'ex dirigente giallorosso, oltre che dell'Inter, ai microfoni di Radio Radio: "È una Roma splendida, ragazzi. C’è una coesione in campo tra i giocatori che definirei quasi spirituale. Sembra veramente che siano spinti da una forza quasi sovrannaturale e all’unisono tutti insieme. Ci devono pensare i giocatori e ci deve pensare la gente. Insieme squadra e pubblico devono essere un’armata, un’armata coesa, forte, e ci devono credere perché ci sono tutte le possibilità”.

L'arrivo del bomber Donyell Malen, in particolare, secondo Sabatini ha restituito convinzione e ambizione a tutto il gruppo: “Con l’avvento di Malen la squadra è diventata molto più forte, perché i giocatori credono di poter vincere con un attaccante simile. Per me l’operazione Malen vale cinque operazioni contemporanee di mercato, perché con Malen sono enormemente migliorati tutti gli altri”. L’obiettivo, dunque, è continuare a competere fino in fondo senza lasciarsi sfuggire un’occasione che potrebbe rivelarsi irripetibile: “Io starei molto attento a non sprecare nulla”.