Carlos Augusto e l'Inter viaggiano spediti verso un nuovo accordo contrattuale. Il brasiliano, come riporta il Corriere dello Sport, è l'uomo più in forma del gruppo, in questo momento, irrinunciabile per affidabilità e già con uno scorso di 4 gol e 2 assist nelle prime 10 partite. "Meglio addirittura di quanto fatto da Dimarco nello stesso lasso di tempo l’anno scorso - riporta il quotidiano - per un totale di 438’".

"L’idea dell’Inter - si legge - è quella di archiviare la pratica ragionevolmente entro un mese, allungando la scadenza e gratificando il giocatore per il percorso fatto fino a questo momento. Quello che però conta più della deadline è arrivare a un accordo che soddisfi in pieno tutte le parti. Il giocatore, come emerso anche nella pancia di San Siro l’altra sera, ha dato piena disponibilità al dialogo: non aver ancora portato a casa il rinnovo, nonostante se ne parli già da diverso tempo, non è fonte di preoccupazione, né di rincorsa frenetica alla stretta di mano. Sente la fiducia del club e in particolare del suo allenatore, che farà ancora tanto affidamento su di lui nelle prossime gare.