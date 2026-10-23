Grande gioia per Tomas Palacios e Joaquin Correa, vecchie conoscenze dell'Inter, il primo dei quali ancora sotto contratto coi nerazzurri sebbene con un diritto di riscatto in favore del suo attuale club. Ovvero l'Estudiantes, che nella notte italiana si è qulificato per la finale di Copa Libertadores. I biancorossi hanno sconfitto ai calci di rigore per 3-2 il Flamengo in semifinale, dopo il doppio 0-0 dei regolamentari sia all'andata che al ritorno.

Correa è partito titolare ma è stato sostituito al 38' del primo tempo da Tiago Palacios, mentre il difensore centrale è subentrato a Marcos Rojo al 77'. Nella sfida dagli undici metri, protagonista Fernando Muslera: il portiere ex Lazio ha parato tre penalties, a Jorginho, Paqueta e Bruno Henrique. A segno per i rossoneri solo De Arrascaeta e Leo Pereira, mentre per l'Estudiantes hanno centrato il bersaglio José Ernesto Sosa, Eros Mancuso e Tiago Palacios, errore invece per Cetré. In finale l'Estudiantes troverà il Palmeiras.