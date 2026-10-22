L'Atalanta cade alla Johan Cruijff Arena e incassa una sconfitta per 2-0 contro l'Ajax. I nerazzurri resistono fino all'87', ma vengono puniti nel finale dalle reti dei neoentrati Arokodare e Ouazane, al termine di una gara in cui gli olandesi dimostrano maggiore personalità e intraprendenza.

La squadra di Sarri soffre fin dall'inizio, schiacciata dal possesso avversario. Rosa colpisce un palo al 6', mentre Carnesecchi tiene a galla i suoi con diversi interventi decisivi sulle conclusioni di Mokio, Gloukh e Brandt. Anche nella ripresa il portiere si oppone agli attacchi dei lancieri, rimandando un vantaggio che appare sempre più vicino.

La Dea spreca la sua occasione

L'Atalanta fatica a costruire gioco e trova una grande opportunità soltanto al 59': Scamacca calcia a botta sicura, ma viene murato, mentre Kristensen non riesce a sfruttare la ribattuta a porta praticamente vuota. I cambi non modificano l'inerzia della partita e al 76' Arokodare spreca una chance clamorosa. All'87' l'attaccante si riscatta, sfruttando un lancio dalle retrovie e superando Carnesecchi dopo aver vinto il duello fisico con Obric. Al 92' arriva anche il raddoppio: Ouazane, classe 2009, salta Bellanova con una giocata personale e insacca sotto la traversa. Dopo il successo per 3-1 all'esordio contro il Pafos, per l'Atalanta arriva così una battuta d'arresto pesante.