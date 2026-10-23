Carlos Augusto e l'Inter sono allo sprint per il rinnovo di contratto. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport. "Ormai è al traguardo un rinnovo tutto nuovo, al punto che il momento della firma è vicinissimo. Entro la fine del mese, massimo quindici giorni, dovrebbe essere definito l'allungamento fino al 2031", secondo la rosea. Un primo incontro tra Baccin e l'agente c'è già stato, l'Inter (per volontà del ds e del presidente Marotta) vuole accelerare. L'aumento di stipendio sarà importante, dai 2,2 milioni di oggi fino a 3,5 milioni "con tanto di bonus", valori che al lordo saranno attutiti dal Decreto Crescita.

La prossima trattativa che all'Inter vorrebbero imbastire è quella per Calhanoglu, l'idea sarebbe arrivare a un'intesa prima di gennaio, ma bisognerà trovare un'intesa su uno stipendio inferiore a quello di oggi, almeno per quel che riguarda la base fissa. Successivamente si parlerà con Dimarco, per il quale c'è una clausola per allungare fino al 2028, e poi con Marcus Thuram, che come Carlos Augusto gode del Decreto Crescita.