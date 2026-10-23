È scattato il conto alla rovescia per la presentazione del nuovo stadio di Inter e Milan, prevista per giovedì prossimo al Castello Sforzesco di Milano. I presidenti dei due club, Beppe Marotta e Paolo Scaroni, hanno iniziato a mandare gli inviti a istituzioni politiche e stakeholder locali e nazionali per “un’anteprima esclusiva del Nuovo Stadio di Milano, che si terrà giovedì 29 ottobre, alle 20, presso il Castello Sforzesco di Milano”, spiegando che l'appuntamento "sarà l’occasione per presentare un progetto strategico per il futuro dei due club e della città di Milano, con l’ambizione di contribuire allo sviluppo del territorio e alla crescita e competitività del calcio italiano attraverso un’infrastruttura moderna e all’avanguardia”.

Giovedì saranno svelati i primi rendering e la filosofia strutturale del nuovo “tempio“. Per ora gli unici elementi emersi sono la capienza da 71.500 posti, e due anelli. Tra gli invitati alla presentazione, anche i capigruppo in Consiglio comunale. Enrico Fedrighini ha già annunciato la sua assenza spiegandone i motivi in una lettera indirizzata proprio a Scaroni e Marotta: eagioni non tanto legate “alla bellezza del progetto dello stadio, che darei per scontata, vista la reputazione degli studi Foster e Manica”, ma perché “da amministratore pubblico, a differenza del sindaco Giuseppe Sala, sono maggiormente interessato alla trasformazione urbana dell’area Gfu San Siro”, riporta il quotidiano Il Giorno.