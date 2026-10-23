La Fiorentina arriva a San Siro, per sfidare l'Inter, con appena quattro punti conquistati in sette giornate di campionato. Eppure, nell'ultimo turno è riuscita a tenere testa, prima di arrendersi, a un Como che mercoledì scorso ha strapazzato il Manchester United: "Con il Como abbiamo dimostrato qualcosa di importante che questa squadra ha - ha spiegato Paolo Vanoli in conferenza stampa -. In ogni partita ho detto ai ragazzi che va dato un segnale con l'impegno e con il gioco. Poi va detto che non siamo mai andati in vantaggio e abbiamo preso tre gol, questa deve essere una preoccupazione. Questa, però. è la strada, ci resta da trovare l'equilibrio giusto".

L'avversaria e l'ambizione dei viola.

"La vittoria dell'Inter in inferiorità in Champions fa capire quanto la squadra sia forte. Nulla è impossibile, dobbiamo andare a Milano con la mentalità di fare qualcosa di importante, ma senza essere presuntuosi. Ci sarà da soffrire nell'ultimo terzo difensivo perché hanno attaccanti forti. Servirà fare la partita perfetta. Per me è una gara molto importante".

Come stanno Atta e Ranieri? Dodo può giocare titolare?

"Atta sta proseguendo il lavoro, Ranieri lo stiamo recuperando pian piano. Quanto a Dodo, ho sempre detto che può partire titolare".

La Fiorentina giocherà con un centrocampista in più?

"La rosa mi permette di variare, poi al di là di questo serve avere una squadra con equilibri che derivano dal lavoro. Abbiamo identità ma 17 gol subiti sono troppi, per me che ho fatto il difensore".