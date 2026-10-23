La strategia di mercato del Real Betis continua a dare risultati, con Fran García tra i protagonisti della stagione. Il terzino sinistro, arrivato dal Real Madrid nell'ultima sessione estiva, si è imposto rapidamente come uno degli elementi più importanti della squadra di Manuel Pellegrini, attirando anche l'attenzione dei principali club europei. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, l'Inter starebbe monitorando con interesse la situazione del difensore, individuato come un possibile rinforzo per avviare un ricambio generazionale sulla fascia sinistra.

Un investimento strategico fino al 2030

Il Real Betis ha ufficializzato l'acquisto di Fran García l'8 luglio 2026, assicurandosi il giocatore con un contratto quadriennale, valido fino al 30 giugno 2030. L'operazione con il Real Madrid si è conclusa sulla base di tre milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiunge un milione di bonus, con il club andaluso che ha acquisito il 50% dei diritti economici del calciatore. Una scelta che, almeno stando alle prestazioni offerte finora, si sta rivelando particolarmente azzeccata. Il terzino spagnolo si è adattato rapidamente alla nuova realtà, conquistando un posto da titolare e diventando un punto di riferimento sulla corsia mancina.

L'Inter valuta il profilo per la fascia sinistra

Le prestazioni di Fran García non sono passate inosservate nemmeno in Italia. L'Inter è alla ricerca di soluzioni per rinnovare il proprio reparto esterno e considera il giocatore un profilo interessante in vista della stagione 2027/28. A convincere i nerazzurri sarebbero soprattutto la capacità di spingere sulla fascia, la solidità in fase difensiva e le qualità atletiche, caratteristiche che hanno contribuito a renderlo uno dei terzini sinistri più in forma del panorama europeo. Al momento si tratta di un interesse da monitorare, senza che sia stata confermata la presentazione di un'offerta ufficiale. Il nome dello spagnolo potrebbe comunque entrare nei piani futuri del club nerazzurro, impegnato a valutare le alternative per il proprio progetto tecnico.

Il Betis fa muro: Pellegrini lo considera fondamentale

La possibile concorrenza dell'Inter si scontra però con la ferma volontà del Real Betis di trattenere il giocatore. La dirigenza biancoverde non avrebbe intenzione di prendere in considerazione offerte per il proprio terzino, ritenuto una pedina fondamentale per gli obiettivi sportivi della squadra. Anche Pellegrini considera Fran García un elemento centrale del progetto, soprattutto in vista delle ambizioni europee del club. Per questo motivo, un'eventuale trattativa si preannuncia complicata: il Betis potrebbe prendere in considerazione soltanto una proposta economica particolarmente elevata, in grado di tutelare i propri interessi tecnici e finanziari. L'Inter resta dunque alla finestra, consapevole che arrivare al terzino spagnolo non sarà semplice. Il contratto fino al 2030 e la volontà del Betis di puntare su di lui rappresentano due ostacoli significativi per qualsiasi tentativo di trasferimento.