Un'Inter capace di venire fuori alla distanza. Il dato arriva al Corriere dello Sport. Con quello segnato allo Shakhtar Donetsk, infatti, siamo a quattro gol negli ultimi quindici minuti del secondo tempo, solo uno in meno rispetto al Real Madrid, che ne conta più di tutti in questa edizione della Champions League.

"Anche in campionato - riporta il quotidiano - la squadra di Chivu riesce a innestare una marcia in più nella ripresa: sono ben tredici i gol segnati al rientro in campo su ventuno complessivi, di cui cinque anche qui nell'ultimo quarto d'ora. Il totale è di sedici gol nella seconda frazione su venticinque tra campionato e coppa".