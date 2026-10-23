Ipotesi di mercato questa mattina su Tuttosport. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, la dirigenza dell'Inter ha apprezzato molto Pedro Henrique, terzino sinistro dello Shakhtar Donetsk, avversario mercoledì sera in Champions League. Su Pedrinho, soprannome che condivide con il centrocampista compagno di squadra uscito per infortunio nel primo tempo, sono vigili diversi club europei.

Il brasiliano, 24 anni, è abile difensivamente grazie alla sua rapidità e ha notevoli qualità tecniche. "Deve tuttavia migliorare in alcune scelte durante la gara, dove alterna ancora grandi giocate a errori banali - si legge ancora sul quotidiano - Nonostante sia sempre stato impiegato sulla fascia mancina, può coprire senza problemi anche la corsia opposta". Sulla sua carriera c'è però una macchia: "Coinvolto più di tre anni fa in un presunto scandalo di calcioscommesse nel suo Paese, è stato licenziato nel maggio del 2023 dall’Athletico Paranaense, sua ex squadra".

Ciò nonostante "nella società di Donetsk esiste la convinzione che presto arriverà un’offerta importante per il giocatore, valutato, al momento, sui 25 milioni, cifra comunque destinata presumibilmente a salire". Pedro Henrique ha un contratto fino al 30 dicembre 2030.