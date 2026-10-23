Carlos Augusto , figlio di un commercialista, ha rimesso a posto i conti dell'Inter. Il brasiliano si è preso la scena con la splendida rete contro lo Shakhtar, confermandosi una delle risorse più preziose della squadra. Autore di 4 gol e 2 assist in stagione, aveva già contribuito alla vittoria sul Bologna, segnando pochi secondi dopo essere entrato in campo. In un momento complicato per la squadra di Cristian Chivu, il suo rendimento è diventato fondamentale. Ne parla il Corriere della Sera.

Duttilità al servizio di Chivu

Capace di giocare sia da esterno sia da difensore centrale, Carlos Augusto garantisce soluzioni tattiche e maggiore equilibrio. La sua versatilità ha permesso a Chivu di spostare Bastoni al centro della difesa, ruolo nel quale l’Inter cerca un leader. Pur non avendo la qualità di cross di Dimarco, il brasiliano si distingue per affidabilità, intensità e capacità di adattarsi alle esigenze della squadra.

Il miglior acquisto (inatteso)

Tra infortuni e nuovi innesti ancora da inserire, Chivu ha ricevuto finora un contributo limitato dal mercato. Stones, Pavard e Jones hanno dovuto fare i conti con problemi fisici, mentre Spence, al debutto da titolare, è apparso ancora lontano dalla migliore condizione. In questo scenario, Carlos Augusto si è rivelato una risorsa preziosa: un dodicesimo uomo che, per rendimento e affidabilità, potrebbe essere titolare in molte squadre.

Contratto e sogno Seleção

L’Inter deve ora lavorare per consolidare il legame con il brasiliano, il cui contratto scade nel giugno 2028. Lo stesso Augusto ha rassicurato i tifosi sul rinnovo, confermando che le parti sono al lavoro. Dopo essere rimasto fuori dalle convocazioni del Brasile, il jolly nerazzurro punta anche a riconquistare la Seleção: per riuscire a convincere Carlo Ancelotti, sarà fondamentale trovare maggiore continuità e un ruolo sempre più centrale nell’Inter.

Determinazione e ambizione fin da ragazzo

Dietro la crescita di Carlos Augusto c’è una forte determinazione. A 15 anni il padre, commercialista, lo mise davanti a una scelta: diventare professionista entro tre anni oppure dedicarsi agli studi per seguire le sue orme. Il brasiliano ha scelto il calcio e, passo dopo passo, ha costruito la propria carriera. Oggi la sua duttilità e la capacità di risolvere i problemi lo rendono uno degli uomini più preziosi a disposizione di Chivu.