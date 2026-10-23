Momenti di grande apprensione per il Bayern Monaco: l'allenatore Vincent Kompany è stato infatti trasportato d'urgenza in ospedale a seguito di un collasso avvertito durante l'allenamento odierno, mentre assisteva al lavoro della squadra riserve. Si è reso necessario l'elisoccorso atterrato sul campo per portare il tecnico belga in ospedale, accompagnato da un medico del club. In serata, i bavaresi hanno diramato un comunicato di aggiornamento sulle sue condizioni: "Kompany sarà sottoposto a un esame approfondito e rimarrà sotto osservazione medica. Il suo staff tecnico gestirà gli allenamenti e le partite fino a nuovo avviso".

Nel comunicato figurano anche le parole del direttore sportivo Max Eberl: “La salute di Vincent Kompany è la nostra massima priorità. Noi del Bayern Monaco faremo tutto il possibile per garantire una sua pronta guarigione. Vinnie riceverà tutte le cure e il supporto medico necessari, e tutto il tempo di cui avrà bisogno. Il suo staff tecnico, in cui riponiamo piena fiducia, si occuperà della sua riabilitazione. Tutti al Bayern Monaco augurano a Vinnie una pronta guarigione.”