Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Tempo, Antonio Carlos Zago, ex difensore d campione d'Italia con la Roma, ha parlato ovviamente dei giallorossi, affrontando varie tematiche relative alla squadra di Gian Piero Gasperini e fornendo infine la sua personale visione sulla corsa Scudetto, che ha due favorite su tutte: “La Roma è una squadra forte in ogni reparto e, insieme all’Inter, è la favorita per lo scudetto. La Lazio sta facendo bene, ma non ha una rosa all’ altezza. Tutte le altre, dal Milan alla Juventus, non le reputo al livello di Roma e Inter”.