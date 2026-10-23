Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Tempo, Antonio Carlos Zago, ex difensore d campione d'Italia con la Roma, ha parlato ovviamente dei giallorossi, affrontando varie tematiche relative alla squadra di Gian Piero Gasperini e fornendo infine la sua personale visione sulla corsa Scudetto, che ha due favorite su tutte: “La Roma è una squadra forte in ogni reparto e, insieme all’Inter, è la favorita per lo scudetto. La Lazio sta facendo bene, ma non ha una rosa all’ altezza. Tutte le altre, dal Milan alla Juventus, non le reputo al livello di Roma e Inter”.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 10:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.