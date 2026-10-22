Marlon Gomes torna sulla sconfitta dello Shakhtar contro l'Inter in Champions League. Intervistato dal sito ufficiale del club ucraino, il centrocampista ha espresso tutta la propria delusione per il risultato, soprattutto considerando la superiorità numerica di cui la squadra di Arda Turan ha potuto beneficiare dopo l'espulsione di un giocatore nerazzurro: "Personalmente, sono molto triste. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile in trasferta, perché l'Inter è una grande squadra. Ma abbiamo tenuto duro e abbiamo giocato a testa alta. Sono rimasti in dieci, ma sfortunatamente non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. È un vero peccato. Ora ci concentriamo sul campionato. Analizzeremo i nostri errori e correggeremo tutto prima della prossima partita di Champions League", ha dichiarato Gomes.

Il centrocampista ha poi spiegato perché lo Shakhtar non sia riuscito a sfruttare il vantaggio numerico: "Quando sono rimasti in dieci, avevamo più spazio a centrocampo, ma si sono comunque difesi bene. Sono riusciti a batterci nonostante avessero un giocatore in meno. È molto deludente: non doveva succedere. Ora dobbiamo lavorare per ridurre al minimo i nostri errori".

L'accusa sulle provocazioni

Nel corso dell'intervista, Gomes ha risposto anche a una domanda sulle presunte provocazioni dei giocatori dell'Inter, che durante la partita si sono spesso lamentati per le interruzioni e le situazioni di gioco, finendo per spazientire anche il pubblico di San Siro.

"Immagino che faccia parte del calcio. Le squadre reagiscono alle provocazioni a modo loro. Certo, hanno cercato di destabilizzarci, ma abbiamo tenuto duro. È stata una partita molto impegnativa dal punto di vista fisico. Probabilmente ci sono state anche delle provocazioni".

Il giocatore dello Shakhtar ha quindi riconosciuto le difficoltà incontrate dalla sua squadra anche con un uomo in più: "Per fortuna abbiamo finito con undici uomini in campo, mentre loro ne avevano uno in meno. Ma non siamo riusciti a scardinare la loro difesa, nemmeno in superiorità numerica".