Massimiliano Allegri non ci gira intorno quando viene chiamato a definire il peso specifico di Napoli-Roma, big match dell'ottava giornata di Serie A, in programma domani sera allo stadio 'Maradona': "Vale tanto, è una gara importante: è sempre un Napoli-Roma - ha detto il tecnico degli azzurri in conferenza stampa -. La Roma fa bene dall'anno scorso, si è qualificata in Champions, e ora è a ridosso del primo posto. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, allena una squadra che ha entusiasmo e buona tecnica. Sarà complicato, ma è importante riprendere il cammino perché dopo tre partite con due vittorie ed un pari siamo scivolati a Venezia. Sappiamo che non sarà facile e non è l'ultima gara della stagione che decide se entri o non entri in Champions, o se vinci o no il campionato. Siamo all'ottava e dobbiamo migliorare le situazioni di campo più deficitarie. Senza il possesso, per esempio, ci entrano troppo dentro, su quello bisogna migliorare; poi serve continuità tramite i risultati e solo con una serie ti riagganci".