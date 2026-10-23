Sessanta squadre, 600 calciatori e un'intera categoria coinvolta in un unico sondaggio nazionale. Il C Gold Award torna per la sua terza edizione e coinvolgerà anche l'Inter Under 23, con 10 calciatori della formazione nerazzurra presenti nel sondaggio. L'obiettivo è dare visibilità ai protagonisti della Serie C e valorizzare il legame tra calciatori, club e comunità di tifosi.

L'iniziativa, ideata e promossa da Affidabile.org, prenderà il via lunedì 26 ottobre 2026. Il progetto coinvolgerà ancora una volta i tifosi in un percorso che attraverserà tutti e tre i gironi, fino alla finale nazionale in programma a gennaio 2027. Il regolamento completo, il calendario e tutti gli aggiornamenti dell'edizione 2026 sono disponibili sulla pagina ufficiale del C Gold Award.

A testimoniare l'interesse per il C Gold Award sono i risultati dell'ultima edizione: 11.099 preferenze espresse da 4.292 tifosi, con oltre il 70% dei calciatori selezionati che ha ricevuto almeno una preferenza. A conquistare il primo posto nella classifica nazionale è stato Christian Dimarco dell'Aurora Pro Patria, che ha ricevuto il trofeo al termine del campionato, durante una cerimonia di premiazione organizzata in collaborazione con la società.

C Gold Award 2026: dieci calciatori dell'Inter Under 23 tra i 600 selezionati

Dal 26 al 30 ottobre, la redazione di Lacasadic.com, testata specializzata sulla Serie C, in rappresentanza della stampa sportiva, sarà chiamata a individuare i protagonisti della nuova edizione. L'Inter Under 23 sarà rappresentata da 10 calciatori, suddivisi per ruolo: un portiere, tre difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti.

La formazione nerazzurra, impegnata nel campionato di Serie C, rappresenta un punto di collegamento tra il settore giovanile e la prima squadra dell'Inter. La partecipazione al C Gold Award offrirà ai suoi calciatori un'ulteriore occasione di visibilità, all'interno di un progetto che coinvolge tutte le società della categoria.

La valutazione terrà conto delle prestazioni individuali e del percorso professionale dei giocatori. I giornalisti individueranno inoltre tre calciatori, i migliori per ciascun girone, che accederanno direttamente alla finale nazionale. I 600 nominativi saranno resi pubblici il 9 novembre, dando ufficialmente il via al percorso che porterà alla scelta del calciatore più rappresentativo della Serie C.

Dal 28 dicembre la parola ai tifosi nerazzurri

Dal 16 novembre saranno i tifosi a diventare protagonisti del C Gold Award 2026, esprimendo gratuitamente le proprie preferenze. L'Inter Under 23 parteciperà alla fase dedicata al Girone C, la terza delle tre previste dal sondaggio, in programma dal 28 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027. Il percorso proseguirà fino alla finale nazionale di gennaio 2027.

Il calendario ufficiale prevede:

Girone A: 16–28 novembre 2026

Girone B: 7–18 dicembre 2026

Girone C (Inter Under 23): 28 dicembre 2026 – 10 gennaio 2027

Finale nazionale: 18–30 gennaio 2027

I 10 calciatori con più preferenze di ciascun girone accederanno alla fase conclusiva, insieme ai tre selezionati direttamente dalla stampa sportiva. Saranno quindi 33 i giocatori presenti nella finale nazionale, al termine della quale verrà annunciato il vincitore dell'edizione 2026.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I tifosi nerazzurri potranno esprimere preferenze per più calciatori, ma una sola volta per ciascuna squadra.

Christian Dimarco vince la seconda edizione, oltre 11.000 le preferenze espresse nel 2025

Nell'edizione 2025, 427 dei 600 calciatori selezionati hanno ricevuto almeno una preferenza. Al primo posto della classifica nazionale si è piazzato Christian Dimarco, con 1.197 voti, seguito da Antonio Prisco (960) e William Rovida (563).

Il C Gold Award prosegue così il percorso avviato due anni fa, quando Leonardo D'Alessio del Milan Futuro aveva raggiunto il primo posto nell'edizione del 2024.

Un progetto per valorizzare il patrimonio sportivo della Serie C

Il C Gold Award nasce dalla volontà di contribuire alla valorizzazione della Serie C, una categoria che riveste un ruolo significativo nel calcio italiano, sia per la crescita di nuovi talenti sia per il patrimonio di tradizioni sportive che rappresenta.

Attraverso un'iniziativa di carattere nazionale, il progetto intende dare maggiore visibilità ai protagonisti del campionato e valorizzare il legame tra le società e le rispettive comunità.