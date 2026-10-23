Djed Spence è appena tornato a disposizione di Cristian Chivu, proprio nel momento in cui il tecnico non può utilizzare gli altri due inglesi, Curtis Jones e John Stones, ai box per infortunio. "Tutti e tre a disposizione, la squadra non li ha mai avuti", ricorda La Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, "Jones (come Pavard) dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo la prossima settimana; se tutto procederà nel verso giusto, l'intenzione è riaverlo almeno convocabile per il prossimo impegno europeo, in trasferta col Feyenoord il 3 novembre. Stones, invece, è più indietro. Alla parola "cautela" qui è indispensabile accompagnare una buona dose di pazienza in più. Ma, salvo ricadute o problemi durante il percorso, la speranza di rivederlo contro il Como - ovvero prima della prossima sosta - non è utopia".