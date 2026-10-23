Domenica all'ora di pranzo la Fiorentina farà visita all'Inter capolista. Paolo Vanoli, secondo La Nazione, deve ancora capire che strategia adottare: provare a imporre il gioco o attendere l'avversario sfruttando le ripartenze?
Le idee al momento
In tal senso, qualche certezza in difesa c'è già, vale a dire l'impiego di due terzini con propensione meno offensiva. Per questo sulla sinistra Viery è in vantaggio su Valdepenas con il solito Jimenez a destra. A centrocampo l'allenatore viola vuole fisicità, per questo ha chance di vedersi la coppia Brescianini-Ndour che può dare certezze anche in fase di copertura e recupero palla. In attacco fiducia alla coppia argentina Mastantuono-Pellegrino, supportati da Njie che al momento sembra il più in forma nonostante i gol sbagliati. Queste le idee ad oggi in casa Fiorentina per provare a portare via punti dal Meazza, grande banco di prova per la squadra.
Possibili assenze
Contro l'Inter, tra l'altro, Vanoli rischia di non avere a disposizione sia Arthur Atta sia Luca Ranieri, che sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Un passaggio importante sarà rappresentato dall’allenamento fissato per oggi alle 12.30. La seduta servirà a valutare le condizioni dei due giocatori e a capire se esistano ancora margini per convocarli per la trasferta a Milano.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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