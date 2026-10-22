Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex Viola Lorenzo Amoruso ha presentato la sfida che vedrà la Fiorentina contrapposta all'Inter: "L'Inter ha già dimostrato di essere molto vulnerabile e di concedere tanto quest'anno. E' anche vero che è una squadra che può vincere contr chiunque: anche contro Real Madrid e Arsenal ha dimostrato di aver una potenzialità offensiva importante. La Fiorentina da parte sua non ha una fase difensiva capace di resistere a lungo e per questo dico che io andrei a San Siro per giocarmela. Tanto persa per persa almeno me la provo a giocare, oltretutto anche perchè prima o poi questa squadra dovrà capire cos'è: finora non siamo ne carne ne pesce”.

“Fossi Vanoli contro l'Inter me la giocherei a viso aperto”

Ha anche aggiunto: “Non siamo ne una squadra forte che fa gol e quindi garantisce la possibilità di fare risultato ne una squadra che sta talmente bene da poter resistere. Per questo credo che sia ideale provare a tirare la testa fuori, e provarle tutte anche se so che c'è ancora tanto da lavorare. Diciamo che non è la partita contro l'Inter quella che ti dovrebbe garantire la necessaria continuità di risultati, perchè sulla carta la può perdere tranquillamente. Se poi riesci a portare a casa un risultato positivo o una prestazione ottima i risvolti positivi ci sarebbero per tutti”.