Un'altra serata amara per Alessandro Bastoni, nonostante la vittoria sullo Shakhtar Donetsk. Un'espulsione che Cristian Chivu ha classifica come "un'ingenuità da parte sua", pur ammettendo che il giocatore è stato provocato. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, c'è anche l'aspetto tecnico: l'intuizione di far giocare Bastoni da centrale è un esperimento riuscito, coinciso con zero gol presi fino alla doppia ammonizione.

Ieri era previsto un giorno di riposo, oggi un allenamento di scarico per chi ha giocato, quindi anche per Bastoni, "dopo ventiquattro ore trascorse in famiglia e lontano da quel dispiacere personale. Resta però la lezione. Ed è da lì che riparte ancora una volta Alessandro. Lo fa di nuovo insieme ai suoi compagni, compatti dalla sua parte. Tutti obbligati a guardare soltanto avanti e al prossimo impegno di campionato".