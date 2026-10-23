L'espulsione comminata ad Alessandro Bastoni in Champions League nella partita contro lo Shakhtar Donetsk crea qualche problema nelle rotazioni a Cristian Chivu. Nel reparto arretrato, come riporta Tuttosport, sia Pavard che Stones sono ancora ai box, anche se potrebbero tornare a disposizione contro il Feyenoord a inizio novembre (ipotesi più probabile per il francese). Anche se così fosse, però, difficilmente ci saranno dal 1'.

La difesa per Rotterdam, in una gara che sarà una volta di più cruciale in chiave qualificazione diretta agli ottavi di Champions, è quindi "già decisa: Bisseck, Akanji, Carlos Augusto. Gli stessi protagonisti che, giocoforza, dovranno alternarsi, in questo caso insieme a Bastoni, nelle prossime gare con Fiorentina, Venezia e Milan, in una fase molto serrata del campionato causa turno infrasettimanale".

Dall'Under 23 potrebbero arrivare Bovio e Re Cecconi, ma le rotazioni riguarderanno i giocatori già citati. Va considerato anche che Carlos Augusto, ad oggi, è anche la principale alternativa a Dimarco e che anzi proprio in quel ruolo ha disputato gran parte di questo scorcio di stagione.