Vuole mantenere la vetta della classifica di Serie A l’Inter, reduce da due successi in campionato e Champions League contro Bologna e Shakhtar Donetsk. I nerazzurri, secondo i bookmaker, non dovrebbero faticare contro la Fiorentina: il segno “1” comanda a 1,33 contro la quota 8,00 del blitz viola. Nel mezzo, a 5,25, il segno “X” assente a San Siro da oltre quattro anni. Nella sfida tra il miglior attacco e la peggior difesa, i bookie propendono per l’Over 2.5, proposto a 1,40, con l’Under 2.5 lontano a 2,90. Per il risultato esatto, in pole 2-0 e 2-1 appaiati a 8,50, mentre lo 0-1, come nell’ultimo successo della Fiorentina a Milano, si gioca a 25,00.