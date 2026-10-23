Se vuole tornare a casa da San Siro con almeno un punto in tasca, a Fiorentina dovrà cercare di colmare con 'carattere e determinazione' il divario tecnico che ha dall'Inter, in una sfida che sulla carta si annuncia proibitiva vedendo la situazione di forma delle due squadra in questo avvio di stagione. E' il pensiero espresso da Francesco Colonnese sulle frequenze di Radio FirenzeViola: "Giocare con l'Inter non è facile, soprattutto in casa dove è un rullo compressore - le parole dell'ex difensore dei nerazzurri -. Davanti al suo pubblico riesce ad avere un’attenzione particolare anche quando va in svantaggio. Chivu ha tante alternative, la sua squadra è solida. Quindi è chiaro che la Fiorentina abbia meno chance, a maggior ragione perché gioca in trasferta".