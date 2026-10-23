Sarà finalmente la volta buona per vedere in porta Ivan Provedel? Le sensazioni ad oggi sono in tal senso positive: secondo le ultime novità di Sky Sport, l'ex portiere della Lazio potrebbe finalmente fare il suo fatidico debutto in gare ufficiali coi nerazzurri domenica contro la Fiorentina, in una difesa dove si potrebbe rivedere dal primo minuto Yann Bisseck, così come Hakan Calhanoglu a centrocampo in compagnia di Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. Davanti, Marcus Thuram sarà il punto fermo mentre si ripropone il ballottaggio tra Pio Esposito e Yoan Bonny.