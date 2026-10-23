"La Roma può infastidire l'Inter fino in fondo. I giallorossi hanno intrapreso questo percorso, è in fiducia e ha la qualità per arrivare fino alla fine”. Ne è sicuro Daniel Fonseca, ex grande attaccante uruguagio dei giallorossi, come di Napoli, Cagliari e Juventus.

"Napoli e Roma molto forti"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,nel ruolo di doppio ex delle due squadre che si affronteranno al Maradona in questo turno di campionato, Fonseca si è espresso così: "Sono due squadre molto forti. La Roma sta facendo benissimo, Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra che sta girando alla grande. Il Napoli con la vittoria contro il Bodo si è ripreso un po’, in una gara che sembrava poter finire anche male e che invece gli azzurri hanno portato a casa”.