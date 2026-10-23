Il ritorno in campo di Ivan Provedel sembra sempre più vicino. Secondo Tuttosport, "duecentotrentacinque giorni dopo la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta (4 marzo), domenica Ivan Provedel rimetterà piede in campo. In mezzo un’operazione resa necessaria per risolvere chirurgicamente un problema legato a una lesione capsulo-legamentosa della spalla destra e il trasferimento dalla Lazio all’Inter".

Il quotidiano sottolinea che "Chivu non ha intenzione di stravolgere i ruoli in porta. L’allenatore è molto attento agli equilibri all’interno dello spogliatoio e - non va dimenticato - anche l’anno scorso difese Yann Sommer quando erano emerse perplessità sulla parabola discendente dello svizzero. Per Martinez il ragionamento è diverso: la scelta di dargli i gradi da titolare è stata frutto anche delle esigenze economiche del club. L’Inter infatti aveva bloccato Guglielmo Vicario ma i costi dell’operazione avrebbero complicato la corsa a Curtis Jones, obiettivo primario per l’allenatore che - contestualmente - ha dato il placet all’idea di promuovere lo spagnolo a erede di Sommer".

Oltre che contro la Fiorentina, Provedel dovrebbe giocare anche a Venezia, per poi restituire il posto tra i pali a Martinez.