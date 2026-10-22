È arrivato il momento di Ivan Provedel. Secondo la Gazzetta dello Sport, il secondo portiere nerazzurro sarà titolare nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Finora l'ex Lazio non ha collezionato presenze con l'Inter, ma contro i viola dovrebbe arrivare il suo debutto dal primo minuto, con Josep Martinez destinato alla panchina. La Rosea non segnala un ballottaggio tra i due estremi difensori e considera Provedel il prescelto.

Quattro ballottaggi per Chivu

Per il resto, Cristian Chivu deve ancora sciogliere quattro dubbi di formazione. In difesa, Akanji è in vantaggio su Dimarco, mentre a centrocampo Calhanoglu e Mkhitaryan sono favoriti su Zielinski per due posti disponibili. In attacco, invece, Thuram parte davanti a Bonny per affiancare Pio Esposito.

La probabile formazione dell'Inter: Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram.