Domenica a San Siro andrà in scena una 'sfida nella sfida' tra due ex collaboratori e grandi amici diventati poi rivali: come ricorda il quotidiano La Nazione, Inter-Fiorentina sarà il duello anche il presidente nerazzurro Beppe Marotta e il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici. Col quale Marotta ha vantato un solido rapporto di amicizia iniziato nel 2004, all'epoca della Sampdoria, quando decise di affidargli un ruolo nello scouting, e proseguito nella Juventus, dove si susseguirono successi in ambito nazionale ma si verificarono anche le prime crepe: a partire dal 2012, tra messaggi inviati per errore e incomprensioni di mercato, ma fu il 2018 a segnare la svolta: l’acquisto di Cristiano Ronaldo, gestito in prima linea da Paratici, modificò gli equilibri societari; Marotta perse gradualmente centralità fino alla decisione di salutare Torino e accasarsi all'Inter.

Nel 2021, Marotta rese esplicita la frattura con il suo ex collaboratore, che aveva tra l'altro ritrovato lo scorso marzo al Franchi in un 1-1 segnato dalle proteste nerazzurre per un rigore negato. Un precedente che, anche alla luce delle recenti polemiche viola, potrebbe alzare ancor di più il livello della tensione.