"Stiamo parlando del rinnovo. State tranquilli, io sono tranquillo". Così Carlos Augusto, parlando ai giornalisti nella mixed zone di San Siro dopo Inter-Shakhtar, del dialogo in corso con il club milanese per quello che sembra un prolungamento di contratto che si farà a stretto giro di posta. Almeno secondo quello che risulta all'esperto di mercato, Fabrizio Romano, secondo il quale i dirigenti nerazzurri vorrebbero chiudere l'accordo entro Natale. Stando a quanto filtra da Viale della Liberazione, c'è fiducia sulla buona riuscita della trattativa, dopo che la proposta economica è stata migliorata sensibilmente rispetto a qualche mese fa. L'Inter, per la cronaca, ha messo sul piatto 3,5-4 milioni di euro, bonus compresi. I premi legati al rendimento - spiega Romano - saranno sempre più protagonisti nelle contrattazioni dei rinnovi per volere di Oaktree. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 16:47
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.