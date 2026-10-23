"Stiamo parlando del rinnovo. State tranquilli, io sono tranquillo". Così Carlos Augusto, parlando ai giornalisti nella mixed zone di San Siro dopo Inter-Shakhtar, del dialogo in corso con il club milanese per quello che sembra un prolungamento di contratto che si farà a stretto giro di posta. Almeno secondo quello che risulta all'esperto di mercato, Fabrizio Romano, secondo il quale i dirigenti nerazzurri vorrebbero chiudere l'accordo entro Natale. Stando a quanto filtra da Viale della Liberazione, c'è fiducia sulla buona riuscita della trattativa, dopo che la proposta economica è stata migliorata sensibilmente rispetto a qualche mese fa. L'Inter, per la cronaca, ha messo sul piatto 3,5-4 milioni di euro, bonus compresi. I premi legati al rendimento - spiega Romano - saranno sempre più protagonisti nelle contrattazioni dei rinnovi per volere di Oaktree.