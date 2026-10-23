Arrivano buone notizie da Milanello per Ruben Amorim e il Milan, all'indomani della nottataccia europea di Bournemouth. Goncalo Ramos, assente dalla trasferta inglese per un affaticamento al polpaccio, si è allenato regolarmente in gruppo ed è, dunque, a disposizione per la gara di domenica sera contro l'Udinese. Ieri, per la cronaca, la risonanza magnetica a cui si era sottoposto l'attaccante portoghese aveva scongiurato la presenza di lesioni.  

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 14:29
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.