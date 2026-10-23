Pochi dubbi: è Carlos Augusto il miglior giocatore in campo contro lo Shakhtar Donetsk. I lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno scelto il brasiliano, autore del gol decisivo. Al secondo posto Josep Martinez, protagonista del successo dell'Inter. Terzo gradino del podio per Henrikh Mkhitaryan. A seguire la classifica di turno e generale del premio.

J. Martinez 29.59%

Akanji 0.11%

Bastoni 1.20%

Carlos Augusto 54.80%

Spence 0.55%

Barella 1.31%

Calhanoglu 0.22%

Sucic 0.22%

Dimarco 0.22%

Bonny 0.33%

Thuram 3.06%

Zielinski 0.22%

Diouf 0.11%

Bisseck 0.22%

Luis Henrique 0.22%

Mkhitaryan 7.64%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 9 PARTITE:

LAUTARO 16 PT.

DIOUF 14 PT.

CARLOS AUGUSTO 12 PT.

BARELLA 10 PT.

ESPOSITO E SUCIC 5 PT.

BONNY, THURAM E BISSECK 4 PT.

CALHANOGLU 3 PT.

J. MARTINEZ 2 PT.

MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.