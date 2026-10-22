In questo inizio di campionato si è discusso tanto dei gol incassati dall'Inter. Un fattore sicuramente negativo e che Chivu vuole migliorare in fretta. Come evidenzia Opta, i nerazzurri sono però ancora imbattuti in questa prima porzione di A e solo cinque volte in tutta la storia del massimo campionato italiano una formazione non ha perso nelle prime otto gare stagionali subendo più gol: la Lucchese nel 1936, la Roma nel 1955, il Milan nel 1992, sempre i rossoneri nel 1999 e ancora l'Inter nel 2004.